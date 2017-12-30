В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров из-за "минирования"

В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров. Фото: vk.com/act54.

В самом начале эвакуировали ТЦ "Континент". По громкой связи прозвучало объявление о том, что торговый центр закрывается "по техническим причинам". Следом начали закрывать и другие ТРЦ и ТЦ. На места выехали полицейские.

Сотрудники и посетители другого ТРК — "Галерея" были эвакуированы из-за сообщений о пожарной тревоге, сообщается в сообществе АТС54.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости, что эвакуация проводят из-за якобы найденных "подозрительных предметах" сразу в нескольких торговых центрах города, где перед празднованием Нового года традиционно наблюдается ажиотаж. Проводятся эвакуации граждан и обследование зданий.

29 и 30 декабря волна эвакуаций прокатилась и по другим городам Сибири: в Омске, Томске, Иркутске и в Барнауле.

В Омске эвакуировали несколько ТРЦ, но сообщения о минировании оказались ложными.

В Иркутске 29 декабря поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в зданиях ТЦ, на железнодорожных вокзалах и еще ряде объектов. Как сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник, все они оказались ложными. Говорится, что по предварительным данным звонки поступали из-за рубежа.

В Томске эвакуировали шесть ТЦ. Сообщения о минировании также оказались ложными.

В Барнауле 29 декабря "заминировали" "Огни". На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, установили оцепление и эвакуировали посетителей. Звонок также оказался ложным.

В начале декабря неизвестные позвонили в полицию и сообщили о минировании бассейна "Обь" и аптеки на площади Октября. Всех посетителей эвакуировали.

Напомним, 16 сентября в 11 регионах России экстренные службы приняли 57 ложных заявлений о минировании зданий. В общей сложности за день эвакуировали более 21 тыс. человек.

Звонки касаются торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Всего за период с 11 по 14 сентября из-за ложных сообщений о минировании зданий в России были эвакуированы около 40 тыс. человек из почти 500 объектов. Волна "телефонного терроризма" началась в регионах, позднее распространившись на Москву и Санкт-Петербург.

В ночь на 12 сентября неизвестные "шутники" устроили большой переполох в Новосибирске. Телефонные террористы сообщали о заложенных бомбах на автовокзале, в гостинице "Центальной" и клубе "Антигламур".

Ранее источники в силовых структурах говорили о том, что "массовые минирования" организуют кибервойска Украины. Эксперты в правоохранительных органах предполагают, что звонки могут поступать от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).