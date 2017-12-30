В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров из-за "минирования"

В обед 30 декабря в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров. Очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ "Континент", "Аура", "Галерея", "Сибирский Молл" и прочих. По данным источника НГС.НОВОСТИ, это связано со звонками о бомбах.
В самом начале эвакуировали ТЦ "Континент". По громкой связи прозвучало объявление о том, что торговый центр закрывается "по техническим причинам". Следом начали закрывать и другие ТРЦ и ТЦ. На места выехали полицейские.
Сотрудники и посетители другого ТРК — "Галерея" были эвакуированы из-за сообщений о пожарной тревоге, сообщается в сообществе АТС54.
Источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости, что эвакуация проводят из-за якобы найденных "подозрительных предметах" сразу в нескольких торговых центрах города, где перед празднованием Нового года традиционно наблюдается ажиотаж. Проводятся эвакуации граждан и обследование зданий.
29 и 30 декабря волна эвакуаций прокатилась и по другим городам Сибири: в Омске, Томске, Иркутске и в Барнауле.
В Омске эвакуировали несколько ТРЦ, но сообщения о минировании оказались ложными.
В Иркутске 29 декабря поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в зданиях ТЦ, на железнодорожных вокзалах и еще ряде объектов. Как сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник, все они оказались ложными. Говорится, что по предварительным данным звонки поступали из-за рубежа.
В Томске эвакуировали шесть ТЦ. Сообщения о минировании также оказались ложными.
В Барнауле 29 декабря "заминировали" "Огни". На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, установили оцепление и эвакуировали посетителей. Звонок также оказался ложным.
В начале декабря неизвестные позвонили в полицию и сообщили о минировании бассейна "Обь" и аптеки на площади Октября. Всех посетителей эвакуировали.
Напомним, 16 сентября в 11 регионах России экстренные службы приняли 57 ложных заявлений о минировании зданий. В общей сложности за день эвакуировали более 21 тыс. человек.
Звонки касаются торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Всего за период с 11 по 14 сентября из-за ложных сообщений о минировании зданий в России были эвакуированы около 40 тыс. человек из почти 500 объектов. Волна "телефонного терроризма" началась в регионах, позднее распространившись на Москву и Санкт-Петербург.
В ночь на 12 сентября неизвестные "шутники" устроили большой переполох в Новосибирске. Телефонные террористы сообщали о заложенных бомбах на автовокзале, в гостинице "Центальной" и клубе "Антигламур".
Ранее источники в силовых структурах говорили о том, что "массовые минирования" организуют кибервойска Украины. Эксперты в правоохранительных органах предполагают, что звонки могут поступать от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.