В Барнауле вечером 4 декабря неизвестные позвонили в полицию и сообщили о минировании бассейна "Обь" и аптеки на площади Октября. Всех посетителей эвакуировали, сообщили altapress.ru в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: Станислав Бредихин в vk.com/barneos22.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn.
На место ЧП выезжали экстренные службы: полиция, скорая помощь, МЧС. Из бассейна "Обь" и аптеки эвакуировали всех посетителей.
Здания обследовали кинологи. Выяснилось, что все сообщения о бомбах были ложными. Сейчас полицейские ищут звонивших.
В сентябре в России начались массовые звонки о минировании. Из-за телефонных "террористов" из почти 500 зданий в России эвакуировали около 40 тыс. человек.
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