В Барнауле вечером 4 декабря неизвестные позвонили в полицию и сообщили о минировании бассейна "Обь" и аптеки на площади Октября. Всех посетителей эвакуировали, сообщили altapress.ru в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: Станислав Бредихин в vk.com/barneos22. В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле после сообщений о бомбах эвакуировали людей из бассейна "Обь" и аптеки. Фото: vk.com/incident_brn. На место ЧП выезжали экстренные службы: полиция, скорая помощь, МЧС. Из бассейна "Обь" и аптеки эвакуировали всех посетителей. Здания обследовали кинологи. Выяснилось, что все сообщения о бомбах были ложными. Сейчас полицейские ищут звонивших. В сентябре в России начались массовые звонки о минировании. Из-за телефонных "террористов" из почти 500 зданий в России эвакуировали около 40 тыс. человек.