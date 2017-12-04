МВД ликвидировало нелегального оператора связи для телефонных террористов

МВД удалось пресечь работу нелегального оператора связи, услугами которого могли пользоваться "телефонные террористы", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Крупнейший нелегальный оператор оказывал незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи как в московском регионе, так и в Ярославской и Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях.
Схема работала таким образом, что при звонках номер вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров подозреваемых, и сервис мог использоваться в том числе для "заведомо ложных сообщений о фактах терроризма".
В настоящее время все участники преступной группы задержаны и "дают признательные показания".
По словам Волк, всего в шести российских регионах полицейские изъяли 41 сотовый шлюз, более 2000 SIM-карт различных операторов, компьютерную технику, электронные носители информации, а также средства связи, пишет polit.ru.
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