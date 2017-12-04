МВД ликвидировало нелегального оператора связи для телефонных террористов

Крупнейший нелегальный оператор оказывал незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи как в московском регионе, так и в Ярославской и Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях.

Схема работала таким образом, что при звонках номер вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров подозреваемых, и сервис мог использоваться в том числе для "заведомо ложных сообщений о фактах терроризма".

В настоящее время все участники преступной группы задержаны и "дают признательные показания".

По словам Волк, всего в шести российских регионах полицейские изъяли 41 сотовый шлюз, более 2000 SIM-карт различных операторов, компьютерную технику, электронные носители информации, а также средства связи, пишет polit.ru.