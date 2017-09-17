Экстренные службы России за один день приняли десятки звонков с сообщениями о минировании

Звонки касаются торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Всего за период с 11 по 14 сентября из-за ложных сообщений о минировании зданий в России были эвакуированы около 40 тыс. человек из почти 500 объектов. Волна "телефонного терроризма" началась в регионах, позднее распространившись на Москву и Санкт-Петербург.

В ночь на 12 сентября неизвестные "шутники" устроили большой переполох в Новосибирске. Телефонные террористы сообщали о заложенных бомбах на автовокзале, в гостинице "Центальной" и клубе "Антигламур".

13 сентября в Москве всего за несколько часов было получено около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва в вузах, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и гостиницах.

Ранее источники в силовых структурах говорили о том, что "массовые минирования" организуют кибервойска Украины. Эксперты в правоохранительных органах предполагают, что звонки могут поступать от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).