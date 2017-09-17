Экстренные службы России за один день приняли десятки звонков с сообщениями о минировании

В 11 регионах России экстренные службы вчера, 16 сентября, приняли 57 ложных заявлений о минировании зданий, пишут "Известия". В общей сложности за день эвакуировали более 21 тыс. человек.
Звонки касаются торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Всего за период с 11 по 14 сентября из-за ложных сообщений о минировании зданий в России были эвакуированы около 40 тыс. человек из почти 500 объектов. Волна "телефонного терроризма" началась в регионах, позднее распространившись на Москву и Санкт-Петербург.
В ночь на 12 сентября неизвестные "шутники" устроили большой переполох в Новосибирске. Телефонные террористы сообщали о заложенных бомбах на автовокзале, в гостинице "Центальной" и клубе "Антигламур".
13 сентября в Москве всего за несколько часов было получено около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва в вузах, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и гостиницах.
Ранее источники в силовых структурах говорили о том, что "массовые минирования" организуют кибервойска Украины. Эксперты в правоохранительных органах предполагают, что звонки могут поступать от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.