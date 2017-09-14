В Москве угрожали взорвать Красную площадь. Эвакуировано более 50 тыс. человек

13 сентября около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва в вузах, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и гостиницах поступило в Москве за несколько часов.
Число эвакуированных в связи со звонками в общей сложности превысило 50 тысяч человек, сообщает ТАСС.
В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета имени Сеченова, из Российской правовой академии Минюста и МГИМО, РГСУ. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.
Проверены Казанский, Киевский, Ленинградский и Курский вокзалы, ТЦ "Фестиваль", ТЦ "Город", ТЦ "Вавилон", ТЦ "Москва", ТЦ "Азовский" и Российская правовая академия Минюста и еще несколько десятков объектов. Угроза взрыва в них оказалась ложной. По многим остальным адресам проверки продолжаются, пишет polit.ru. Поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.
Уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) возбудили после поступления более 30 анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, к расследованию подключены спецслужбы.
Официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела пока нет.
Максимальная санкция по ст. 207 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
С вечера 10 сентября по России прокатилась волна анонимных звонков об угрозах взрыва в крупных объектах. Они поступали в отделения полиции по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда, в том числе в Новосибирске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани и Нижнем Новгороде. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, пишет znak.com.
Звонки с заявлениями о "минировании различных объектов в российских регионах (по предварительным данным) организованы "Кибервойсками Украины", сообщили "КП" источники в силовых структурах. Такая акция произошла впервые.
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