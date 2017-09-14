В Москве угрожали взорвать Красную площадь. Эвакуировано более 50 тыс. человек

Число эвакуированных в связи со звонками в общей сложности превысило 50 тысяч человек, сообщает ТАСС.

#Эвакуация #митинскийрадиорынок Публикация от Mike (@el_baron_de_fon_wolff) Сен 13 2017 в 7:08 PDT

В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета имени Сеченова, из Российской правовой академии Минюста и МГИМО, РГСУ. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

Второй раз за две недели, вы серьёзно?!😒🙁🤔 #эвакуация #тцафимолл #мирсошелсума #moscowcity Публикация от Аллочка♥ (@allochka_kulakova) Сен 13 2017 в 7:58 PDT

Проверены Казанский, Киевский, Ленинградский и Курский вокзалы, ТЦ "Фестиваль", ТЦ "Город", ТЦ "Вавилон", ТЦ "Москва", ТЦ "Азовский" и Российская правовая академия Минюста и еще несколько десятков объектов. Угроза взрыва в них оказалась ложной. По многим остальным адресам проверки продолжаются, пишет polit.ru. Поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.

#эвакуация в тц "киевский" #москва #m24 Публикация от Daria Karataeva (@daryakarataeva) Сен 13 2017 в 7:07 PDT

Уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) возбудили после поступления более 30 анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, к расследованию подключены спецслужбы.

#метрополис #эвакуация #угроза Публикация от Денис Шеканов (@denisio_o) Сен 13 2017 в 6:08 PDT

Официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Максимальная санкция по ст. 207 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

С вечера 10 сентября по России прокатилась волна анонимных звонков об угрозах взрыва в крупных объектах. Они поступали в отделения полиции по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда, в том числе в Новосибирске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани и Нижнем Новгороде. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, пишет znak.com.

Звонки с заявлениями о "минировании различных объектов в российских регионах (по предварительным данным) организованы "Кибервойсками Украины", сообщили "КП" источники в силовых структурах. Такая акция произошла впервые.