На Алтае пьяный мужчина угрожал взорвать базу, если ему не отправят деньги

Полицейские проверили туристический базы Турочакского района. Выяснилось, что их никто не минировал.

Подозреваемого нашли менее, чем за два часа. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Бийска. Раньше он жил в Турочакском районе.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что выпил и был в Бийске. Мужчина специально сообщил о ложном минировании. Ранее он уже был судим за похожее преступление.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они продолжают расследование.