На Алтае пьяный мужчина угрожал взорвать базу, если ему не отправят деньги

Сегодня, 21:21.
Происшествия

В Республике Алтай 15 марта мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал одну из туристических баз. Он требовал отправить ему полмиллиона рублей, иначе произойдет взрыв, сообщает ГУ МВД региона.

Телефон у мужчины в руке.
Телефон у мужчины в руке. Фото из архива редакции.

Полицейские проверили туристический базы Турочакского района. Выяснилось, что их никто не минировал.

Подозреваемого нашли менее, чем за два часа. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Бийска. Раньше он жил в Турочакском районе.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что выпил и был в Бийске. Мужчина специально сообщил о ложном минировании. Ранее он уже был судим за похожее преступление.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они продолжают расследование.

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