В Рубцовске неизвестные сообщили о минировании АлтГУ (обновлено)

Сообщение о минировании. Фото: Кристина Лукьянчикова в vk.com/rubcovsk_incident. Сообщение о минировании. Фото: Кристина Лукьянчикова в vk.com/rubcovsk_incident. Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

В вуз приехали полицейские, медики и пожарные. Проспект Ленина перекрыли от улицы Сельмашской до кольца РМЗ.

Жители города предполагают, что о заложенной бомбе сообщил один из студентов, чтобы не сдавать экзамены.

В пресс-службе МВД altapress.ru рассказали, что сообщение о минировании было ложным. Полицейские обследовали здание и ничего не нашли. Сейчас сотрудники полиции ищут звонивших.