В Рубцовске неизвестные сообщили о минировании АлтГУ (обновлено)

В Рубцовске поступило сообщение о минировании корпуса АлтГУ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
Сообщение о минировании. Фото: Кристина Лукьянчикова в vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о минировании. Фото: Кристина Лукьянчикова в vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о минировании. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В вуз приехали полицейские, медики и пожарные. Проспект Ленина перекрыли от улицы Сельмашской до кольца РМЗ.
Жители города предполагают, что о заложенной бомбе сообщил один из студентов, чтобы не сдавать экзамены.
В пресс-службе МВД altapress.ru рассказали, что сообщение о минировании было ложным. Полицейские обследовали здание и ничего не нашли. Сейчас сотрудники полиции ищут звонивших.
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