Барнаулец в Новый год сообщил о минировании здания, поспорив с другом на литр

Пьяный мужчина и его друг 1 января решили узнать, что будет, если сообщить полицейским о минировании здания. Обвиняемый считал, что сотрудники приедут на вызов, а его приятель говорил, что полицейские не поверят звонившему. Мужчины поспорили на литр алкоголя и барнаулец сообщил о минировании.

Приехавшие полицейские оцепили здание, жильцов эвакуировали. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Меру наказания определит суд.