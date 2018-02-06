Барнаулец в Новый год сообщил о минировании здания, поспорив с другом на литр

В Барнауле в суд направили уголовное дело против местного жителя, который сообщил о минировании здания, сообщает прокуратура Алтайского края.
Пьяный мужчина и его друг 1 января решили узнать, что будет, если сообщить полицейским о минировании здания. Обвиняемый считал, что сотрудники приедут на вызов, а его приятель говорил, что полицейские не поверят звонившему. Мужчины поспорили на литр алкоголя и барнаулец сообщил о минировании.
Приехавшие полицейские оцепили здание, жильцов эвакуировали. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Меру наказания определит суд.
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