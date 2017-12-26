Секретарь Совбеза назвал страны, откуда поступали звонки о лжеминировании

"Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии", — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионов России. Ложно заминированы были 2,5 тыс. объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек.

Патрушева отметил, что российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В октябре Патрушев сообщал, что ущерб от анонимных звонков о минировании в России составил 300 млн рублей, пишут "Известия".

Факт

В ноябре по пути следования кортежа Путина в Санкт-Петербурге поступило около 60 звонков о бомбах.