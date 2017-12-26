Секретарь Совбеза назвал страны, откуда поступали звонки о лжеминировании

Большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев газете "Аргументы и факты".
"Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии", — сказал секретарь Совбеза.
По его словам, звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионов России. Ложно заминированы были 2,5 тыс. объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек.
Патрушева отметил, что российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.
В октябре Патрушев сообщал, что ущерб от анонимных звонков о минировании в России составил 300 млн рублей, пишут "Известия".
Факт
В ноябре по пути следования кортежа Путина в Санкт-Петербурге поступило около 60 звонков о бомбах.
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