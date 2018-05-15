В Бийске мужчина пришел на старую работу и убил бывшего коллегу

По данным следствия, вечером 3 февраля в Бийске пьяный обвиняемыый пришел на бывшую работу, где раньше был охранником. Там он встретил одного из знакомых и ударил его ножом минимум 7 раз в область жизненно-важных органов. В результате полученных телесных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время следствия злоумышленник говорил, что это была самооборона. Однако собранные доказательства и результаты экспертиз опровергли версию мужчины.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.