На алтайском золотом прииске рабочие устроили поножовщину

10 ударов ножом в левую сторону груди, поясницу и ногу получил 37-летний рабочий золотого прииска фирмы "Горизонт" в Турочакском районе Республики Алтай. 28-летний злоумышленник (коллега потерпевшего) задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Конфликт между золотодобытчиками на фоне личной неприязни возник в столовой прииска. Более молодой рабочий, приехавший на Алтай из Костромы, выхватил нож и стал колоть и резать им рабочего из Томска.
Нападавший мог бы зарезать потерпевшего до смерти, пишет СКР. Однако мужчина активно сопротивлялся, к тому же в дело вмешались другие сотрудники прииска.
Раненому успели вовремя оказать первую медицинскую помощь и оперативно отвезли в районную больницу в Турочак. Потерпевший находится в сознании, состояние его стабильно тяжелое.
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