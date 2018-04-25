На алтайском золотом прииске рабочие устроили поножовщину

Конфликт между золотодобытчиками на фоне личной неприязни возник в столовой прииска. Более молодой рабочий, приехавший на Алтай из Костромы, выхватил нож и стал колоть и резать им рабочего из Томска.

Нападавший мог бы зарезать потерпевшего до смерти, пишет СКР. Однако мужчина активно сопротивлялся, к тому же в дело вмешались другие сотрудники прииска.

Раненому успели вовремя оказать первую медицинскую помощь и оперативно отвезли в районную больницу в Турочак. Потерпевший находится в сознании, состояние его стабильно тяжелое.