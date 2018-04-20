В Барнауле мужчина устроил поножовщину в баре и ранил трех человек

Злоумышленник выпивал в баре вместе с родственниками. Он поссорился с одним из родных и ударил его ножом. После этого мужчина напал на незнакомых парня и девушку, которые отдыхали в том же баре.

Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. Трех пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Напомним, в Барнауле 11 апреля буйный пассажир с ножом напал на кондуктора троллейбуса №1.