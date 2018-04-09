В Алтайском крае братьев осудят за зверское убийство 4 человек

Следователи завершили расследование уголовного дела против двух ранее судимых братьев. Мужчины зверски зарезали и подожгли четырех человек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, ночью 3 мая 2017 года братья приехали на базу по приему плодово-ягодных продуктов в Егорьевском районе. Они зашли в деревянную постройку, оборудованную для временного проживания рабочих, и нанесли четверым спящим мужчинам несколько ударов ножом.
После этого они облили тела воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных ранений и обширных ожогов потерпевшие скончались в больнице.
Мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из обвиняемых, что мужчины обидели его жену.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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