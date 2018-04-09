В Алтайском крае братьев осудят за зверское убийство 4 человек

По данным следствия, ночью 3 мая 2017 года братья приехали на базу по приему плодово-ягодных продуктов в Егорьевском районе. Они зашли в деревянную постройку, оборудованную для временного проживания рабочих, и нанесли четверым спящим мужчинам несколько ударов ножом.

После этого они облили тела воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных ранений и обширных ожогов потерпевшие скончались в больнице.

Мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из обвиняемых, что мужчины обидели его жену.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.