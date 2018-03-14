На Алтае молодого отца жестоко убили во время застолья в честь рождения сына

В селе Шашикман в ночь на 13 марта 2018 года мужчина выпивал с друзьями. Приятели отмечали рождение ребенка.

Вскоре гость поссорился с хозяином дома. Приятель взял со стола кухонный нож и ударил друга больше 12 раз. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Злоумышленника задержали. Сейчас решают вопрос о его заключении под стражу.

В декабре 2017 года подозреваемый был очевидцем убийства. Тогда в его квартире при похожих обстоятельствах убили знакомого.