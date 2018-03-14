На Алтае молодого отца жестоко убили во время застолья в честь рождения сына

В Республике Алтай обнаружили тело 35-летнего жителя села Шашикман Онгудайского района, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
В селе Шашикман в ночь на 13 марта 2018 года мужчина выпивал с друзьями. Приятели отмечали рождение ребенка.
Вскоре гость поссорился с хозяином дома. Приятель взял со стола кухонный нож и ударил друга больше 12 раз. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте происшествия.
Злоумышленника задержали. Сейчас решают вопрос о его заключении под стражу.
В декабре 2017 года подозреваемый был очевидцем убийства. Тогда в его квартире при похожих обстоятельствах убили знакомого.
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