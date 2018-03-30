В Барнауле женщину подозревают в зверском убийстве сестры на глазах сына

Жительницу Барнаула заключили под стражу по подозрению в жестоком убийстве младшей сестры, сообщает прокуратура Алтайского края.
Следствие установило, что женщина убила сестру в присутствии несовершеннолетнего сына. Он помог матери избавиться от тела. В квартире также была маленькая дочь потерпевшей.
Позднее частично обгоревший труп, завернутый в пакеты, нашли около одного из многоквартирных домов Индустриального района.
Женщину заключили под стражу, потому что она "может скрыться от органов предварительного следствия или суда, а также оказать давление на несовершеннолетних свидетелей".
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