В Барнауле женщину подозревают в зверском убийстве сестры на глазах сына

Следствие установило, что женщина убила сестру в присутствии несовершеннолетнего сына. Он помог матери избавиться от тела. В квартире также была маленькая дочь потерпевшей.

Позднее частично обгоревший труп, завернутый в пакеты, нашли около одного из многоквартирных домов Индустриального района.

Женщину заключили под стражу, потому что она "может скрыться от органов предварительного следствия или суда, а также оказать давление на несовершеннолетних свидетелей".