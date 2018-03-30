В Алтайском крае иностранец убил славгородца, сжег тело и закопал

Конфликт между иностранцем и жителем Славгорода произошел в период с 26 июня по 2 июля 2017 года. Мужчины поссорились в помещении временной постройки на берегу озера Малое Яровое. Пьяный гражданин Таджикистана минимум 3 раза ударил славгородца ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сжег тело, а затем закопал.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 12 лет в исправительной колонии особого режима.