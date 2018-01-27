Внук Героя Советского Союза убил трех человек в доме на улице имени своего деда

По данным издания, в ночь на 23 января в микрорайоне Болшево в доме по улице Уткина сгорел частный дом. Потушив пожар, сотрудники МЧС обнаружили на пепелище три обгоревших тела. Сгоревший дом состоял из двух жилых помещений с отдельными входами. В одной части проживал 48-летний Михаил Уткин с женой и двумя взрослыми детьми. В другой половине дома — его двоюродный брат с сожительницей; в день трагедии к ним пришла еще одна гостья.

Между Уткиным и жильцами соседней половины дома возник конфликт из-за пьянки, которую устроили последние. Подозреваемый металлическим прутом жестоко избил своих оппонентов. Потом он взял канистру бензина, облил им дом, поджег его, а сам скрылся.

Тела убитых обгорели до такой степени, что сначала полицейские решили, что одним из убитых является сам Уткин. После более детального исследования стало понятно, что третье тело принадлежит гостье. Сам подозреваемый вскоре вернулся и написал явку с повинной.

"По уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, подозреваемый, назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", — сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, пишет bfm.ru.

Справка

Дед Михаила Уткина — Герой Советского Союза. В бою у деревни Святое Озеро Гомельской области 25 июня 1944 года рота под командованием старшего лейтенанта Валерия Уткина отражала контратаку противника, наступавшего при поддержке 5 САУ "Фердинанд". В критический момент боя командир с противотанковой гранатой бросился под одну из машин. Он подорвал танк, ценой своей жизни сорвав вражеское наступление. Звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено Валерию Степановичу 23 августа 1944 года посмертно.