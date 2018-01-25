В Алтайском крае юноша вместе с другом убил отчима по просьбе матери

Вчера, 20:34.
Происшествия

Жительницу Троицкого района обвиняют в подстрекательстве к убийству. По просьбе женщины ее сын вместе с другом убил мужчину, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По данным следствия, обвиняемая захотела убить бывшего мужа. С помощью уговоров и подкупа она привлекала к преступлению несовершеннолетнего сына и его друга.

Потерпевшего привели в лес 3 января. Ему сказали, что нужно похоронить собаку. Пасынок мужчины и его друг несколько раз ударили потерпевшего по голове металлическим предметом. После этого они закопали тело. От полученных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Тело мужчины нашли через несколько дней, подростков задержали. Позднее следователи установили. что мать одного из парней подстрекала юношей к преступлению.

Фигурантов дела заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров