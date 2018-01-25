В Алтайском крае юноша вместе с другом убил отчима по просьбе матери

Жительницу Троицкого района обвиняют в подстрекательстве к убийству. По просьбе женщины ее сын вместе с другом убил мужчину, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, обвиняемая захотела убить бывшего мужа. С помощью уговоров и подкупа она привлекала к преступлению несовершеннолетнего сына и его друга.
Потерпевшего привели в лес 3 января. Ему сказали, что нужно похоронить собаку. Пасынок мужчины и его друг несколько раз ударили потерпевшего по голове металлическим предметом. После этого они закопали тело. От полученных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Тело мужчины нашли через несколько дней, подростков задержали. Позднее следователи установили. что мать одного из парней подстрекала юношей к преступлению.
Фигурантов дела заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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