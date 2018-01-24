Экстремиста из Рубцовска приговорили к принудительным работам

Кроме того, суд установил, что обвиняемый причастен к публичному распространению выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы.

Мужчина также участвовал в возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к экстремизму через интернет.

Суд приговорил обвиняемого к году и девяти месяцам принудительных работ с выплатой 10% заработной платы в доход государства.