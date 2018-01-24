Экстремиста из Рубцовска приговорили к принудительным работам

В Алтайском крае завершили судебный процесс против 20-летнего местного жителя. В 2015 и 2016 году он размещал на своей странице в интернете тексты и изображения, которые реабилитируют нацизм и содержат призывы к экстремизму, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Кроме того, суд установил, что обвиняемый причастен к публичному распространению выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы.
Мужчина также участвовал в возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к экстремизму через интернет.
Суд приговорил обвиняемого к году и девяти месяцам принудительных работ с выплатой 10% заработной платы в доход государства.
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