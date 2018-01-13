Алтайского парня будут судить за экстремистские посты в интернете

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в 2015 году обвиняемый, являющийся приверженцем националистических идей, разместил на своей странице в одной из социальных сетей аудиозаписи и графические изображения, сопровождающиеся текстами, одобряющими насильственные действия по отношению к людям определенной национальности и вероисповедания.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до 4-х лет, либо лишение свободы на срок от 2-х до 5-ти лет.

Справка

В 2017 году в СУ СКР по Алтайскому краю возбудили 24 уголовных дела о преступлениях экстремистского характера. Все из которых были совершены в интернете. В суд направили 14 дел.

Большинство таких преступлений совершают молодые люди, в том числе несовершеннолетние. В 2017 году фигурантами уголовных дел стали пять человек в возрасте 16-17 лет.