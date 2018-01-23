На Алтае 70-летний пенсионер зарубил приятеля топором и лег спать

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту убийства 59-летнего жителя Усть-Коксинского района. Подозреваемым стал пожилой приятель мужчины, сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, 18 января приятели выпивали вместе дома в селе Амур Усть-Коксинского района. Во время застолья они поссорились, подозреваемый схватил топор и ударил знакомого по голове около 10 раз.
От полученных телесных повреждений хозяин дома вскоре умер на месте происшествия. После совершения убийства 70-летний пенсионер лег спать, а утром сообщил о случившемся полицейским.
Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
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