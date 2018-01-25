На Алтае мужчина хотел убить друга, который приехал в гости

Вчера, 18:20.
Происшествия

Житель села Верх-Карагуж рассказал полицейским, что знакомый угрожал ему убийством, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Топор.
Топор. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По предварительной информации, потерпевший приехал в село Шебалино в гости к своему 40-летнему знакомому. Мужчины выпивали, а потом поссорились. Хозяин дома схватил топор, замахиваясь которым, угрожал убить своего гостя.

Мужчина пытался оправдать свой поступок тем, что был пьян. Полицейские проводят проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров