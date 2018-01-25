На Алтае мужчина хотел убить друга, который приехал в гости

По предварительной информации, потерпевший приехал в село Шебалино в гости к своему 40-летнему знакомому. Мужчины выпивали, а потом поссорились. Хозяин дома схватил топор, замахиваясь которым, угрожал убить своего гостя.

Мужчина пытался оправдать свой поступок тем, что был пьян. Полицейские проводят проверку.