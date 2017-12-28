Барнаулец побил машины соседей молотком и хотел убить их гвоздями

У мужчины давно были напряженные отношения с соседями по частному сектору. Однажды он выпил и "почувствовал, что его чаша терпения поведением соседей уже переполнена", сообщают в ведомстве. Тогда он взял в руки брусок с гвоздями и стал угрожать убийством. Более того, мужчина даже пытался нанести соседям удары.

Соседи испугались, но нападавшего это не удовлетворило. Он обошел дом соседей, нашел молоток и повредил им автомобили. Ущерб составил более 180 тыс. рублей.

В отношении буйного соседа возбудили уголовное дело. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.