Барнаулец побил машины соседей молотком и хотел убить их гвоздями

Сегодня, 08:06.
Происшествия

В Барнауле будут судить мужчину, который грозился убить соседей бруском с гвоздями и повредил их автомобили. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Молоток.
Молоток. Фото: Михаил Хаустов.

У мужчины давно были напряженные отношения с соседями по частному сектору. Однажды он выпил и "почувствовал, что его чаша терпения поведением соседей уже переполнена", сообщают в ведомстве. Тогда он взял в руки брусок с гвоздями и стал угрожать убийством. Более того, мужчина даже пытался нанести соседям удары.

Соседи испугались, но нападавшего это не удовлетворило. Он обошел дом соседей, нашел молоток и повредил им автомобили. Ущерб составил более 180 тыс. рублей.

В отношении буйного соседа возбудили уголовное дело. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

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