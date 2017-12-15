В Алтайском крае мужчина взял в заложники фельдшеров скорой помощи

Пьяный мужчина почувствовал недомогание и позвонил в скорую помощь. Фельдшеры оказали помощь и уехали. Спустя время осужденный снова вызвал медиков.

Во время оказания помощи мужчина, угрожая ножом, приказал медикам оставаться на месте. Фельдшеры находились в заложниках, пока полицейские вели переговоры с мужчиной. Правоохранители задержали злоумышленника и освободили медиков.

Мужчина признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на четыре года и два месяца.