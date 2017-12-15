В Алтайском крае мужчина взял в заложники фельдшеров скорой помощи

Жителя Первомайского района осудили за незаконное лишение свободы фельдшеров скорой помощи, сообщает краевая прокуратура.
Пьяный мужчина почувствовал недомогание и позвонил в скорую помощь. Фельдшеры оказали помощь и уехали. Спустя время осужденный снова вызвал медиков.
Во время оказания помощи мужчина, угрожая ножом, приказал медикам оставаться на месте. Фельдшеры находились в заложниках, пока полицейские вели переговоры с мужчиной. Правоохранители задержали злоумышленника и освободили медиков.
Мужчина признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на четыре года и два месяца.
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