На Алтае ревнивец ударил женщину сковородой, а потом хотел зарезать

Вчера, 17:35.
Происшествия

В Горно-Алтайске мужчина ударил сковородой и хотел убить 22-летнюю знакомую, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Нож и лук.
Нож и лук. Фото: СС0.

Сельчанин пришел в гости к своей знакомой. Вскоре они поссорились. После словесной перепалки подозреваемый схватил сковороду и ударил женщину. Затем он взял и нож и угрожал убить потерпевшую.

Мужчину задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что ударил женщину, потому что был пьян и ревновал.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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