На Алтае ревнивец ударил женщину сковородой, а потом хотел зарезать

Сельчанин пришел в гости к своей знакомой. Вскоре они поссорились. После словесной перепалки подозреваемый схватил сковороду и ударил женщину. Затем он взял и нож и угрожал убить потерпевшую.

Мужчину задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что ударил женщину, потому что был пьян и ревновал.

Полицейские возбудили уголовное дело.