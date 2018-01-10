На Алтае ревнивец ударил женщину сковородой, а потом хотел зарезать

В Горно-Алтайске мужчина ударил сковородой и хотел убить 22-летнюю знакомую, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Сельчанин пришел в гости к своей знакомой. Вскоре они поссорились. После словесной перепалки подозреваемый схватил сковороду и ударил женщину. Затем он взял и нож и угрожал убить потерпевшую.
Мужчину задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что ударил женщину, потому что был пьян и ревновал.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.