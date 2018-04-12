В Барнауле пассажир с ножом набросился на кондуктора троллейбуса

В Барнауле 11 апреля буйный пассажир с ножом напал на кондуктора троллейбуса №1, сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".
ЧП произошло, когда троллейбус подъезжал к остановке "Аптека" на улице Малахова. В тот момент салоне находились женщины и дети. Мужчина начал спорить с кондуктором, а потом выхватил нож и попытался ударить.
На помощь женщине бросился сотрудник троллейбусного депо Николай Трофимов. Мужчина разоружил и скрутил злоумышленника. Ему помогал водитель троллейбуса Геннадий Пильников.
Сам не знаю, как смог справится с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности. Я 9 лет работаю в Горэлектротранспорте. Всякое бывает на линиях, но такого безобразия не творилось уже давно, — рассказал Николай Трофимов.
Полицейские увезли нарушителя. Они проводят проверку.
Администрация "Горэлектротранса" материально поощрит Николая Трофимова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.