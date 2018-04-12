В Барнауле пассажир с ножом набросился на кондуктора троллейбуса

ЧП произошло, когда троллейбус подъезжал к остановке "Аптека" на улице Малахова. В тот момент салоне находились женщины и дети. Мужчина начал спорить с кондуктором, а потом выхватил нож и попытался ударить.

На помощь женщине бросился сотрудник троллейбусного депо Николай Трофимов. Мужчина разоружил и скрутил злоумышленника. Ему помогал водитель троллейбуса Геннадий Пильников.

Сам не знаю, как смог справится с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности. Я 9 лет работаю в Горэлектротранспорте. Всякое бывает на линиях, но такого безобразия не творилось уже давно, — рассказал Николай Трофимов.

Полицейские увезли нарушителя. Они проводят проверку.

Администрация "Горэлектротранса" материально поощрит Николая Трофимова.