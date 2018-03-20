В Алтайском крае школьник напал на мужчину и отнял у него деньги

В Бийске задержали несовершеннолетнего парня. Его подозревают в ограблении 40-летнего бийчанина, сообщает пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.
Житель Бийска, ставший жертвой ограбления, обратился в полицию. По его словам, неизвестный юноша напал на него сзади, сбил с ног и отнял деньги. Потерпевший смог сообщить марку и государственный номер автомобиля, на котором скрылся грабитель. Дежурный экипаж ДПС вскоре нашел машину.
Задержанным оказался старшеклассник коррекционного учебного заведения. Он состоит на профилактической учете органов внутренних дел и раньше уже привлекался к уголовной ответственности, но избежал наказания.
Молодой человек признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.
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