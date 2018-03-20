В Алтайском крае школьник напал на мужчину и отнял у него деньги

Житель Бийска, ставший жертвой ограбления, обратился в полицию. По его словам, неизвестный юноша напал на него сзади, сбил с ног и отнял деньги. Потерпевший смог сообщить марку и государственный номер автомобиля, на котором скрылся грабитель. Дежурный экипаж ДПС вскоре нашел машину.

Задержанным оказался старшеклассник коррекционного учебного заведения. Он состоит на профилактической учете органов внутренних дел и раньше уже привлекался к уголовной ответственности, но избежал наказания.

Молодой человек признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.