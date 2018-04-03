В Барнауле женщина хотела убить родственницу за отказ выпить

В Барнауле полицейские задержали женщину, которую подозревают в угрозе убийством, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В гости к потерпевшей пришла родственница. Она была пьяна и предложила выпить. Хозяйка к квартиры не согласилась. Тогда злоумышленница схватила нож и стала угрожать.
Подозреваемую задержали полицейские. Они возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 2 лет.
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