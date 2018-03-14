Бийчанку признали виновной в убийстве новорожденного

Следствие установило, что 29-летняя бийчанка не хотела чтобы кто-то знал о её беременности и родила здорового ребёнка в собственной квартире. После этого она убила его и скрыла все следы преступления.

Тело младенца обнаружили утром 5 октября 2017 года на территории многоэтажного жилого дома по улице Петра Мерлина в Бийске. Следствие и суд выяснили, что ребёнок скончался от асфиксии. Также установили, что женщина уже воспитывает двух малолетних детей.

Бийчанке выдвинули обвинение по 106 статье УК РФ за убийство матерью новорождённого ребёнка. Ей грозит лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении в виде 1 года 6 месяцев.

Анастасия Котия