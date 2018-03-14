Путин назвал коррупцию бедой Дагестана и других регионов

"Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом. Это беда не только Дагестана", — сказал Путин.

"С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", — добавил он.

"Президент отметил, что несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в Дагестане, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед", — передал слова главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Напомним, 5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Тогда задержали и допросили 7 высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабинета министров Абдусамада Гамидова. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей, сообщают "Известия".