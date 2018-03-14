Путин назвал коррупцию бедой Дагестана и других регионов

Коррупция является проблемой не только для Дагестана, но и для других российских регионов. Об этом Владимир Путин рассказал на совещании по вопросам социально-экономического развития республики, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом. Это беда не только Дагестана", — сказал Путин.
"С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", — добавил он.
"Президент отметил, что несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в Дагестане, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед", — передал слова главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Напомним, 5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Тогда задержали и допросили 7 высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабинета министров Абдусамада Гамидова. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей, сообщают "Известия".
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