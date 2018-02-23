В Алтайском крае арестовали двух полицейских из подразделения по борьбе с коррупцией

В Алтайском крае предъявили обвинение двум оперативным сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Обоих посадили под домашний арест.
Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю. По их данным, деятельность обвиняемых заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Они переводили деньги клиентам с использованием подконтрольных им финансовых организаций. Общая сумма обналичиваемых денежных средств составила более 50 миллионов рублей.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, сотрудники полиции подыскивали клиентов, организовывали процесс транзита денежных средств, а также отвечали за конспирацию.
В местах жительства и работы полицейских провели обыски, в ходе которых изъяли документы и предметы, имеющие значение для следствия.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и круга участников, причастных к незаконной банковской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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