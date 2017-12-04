Барнаульских полицейских обвиняют в незаконной банковской деятельности

СУ СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Как выяснили следователи, с 2014 по 2016 годы на территории Барнаула функционировала ОПГ, которая занималась ведением банковских счетов, инкассацией и другими сопутствующими вещами. В группу входили двое сотрудников полиции.
По данным следствия, в 2014 году житель Барнаула создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Он вовлек в "дело" двух сотрудников полиции и иных лиц.
На протяжении двух лет участники организованной преступной группы проводили операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств, занимались инкассацией денежных средств и ведением кассового обслуживания. Все это они делали в нарушение требований законодательства в сфере банковской деятельности без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии Центробанка.
В результате ОПГ получила доход в несколько миллионов рублей.
Двум сотрудникам полиции, участвовавшим в незаконной банковской деятельности, предъявили обвинение. Их заключили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
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