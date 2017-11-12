Алтайские полицейские разыскивают похитивших деньги "сотрудников банка"

Сегодня, 18:48.
Происшествия

Неизвестные путем обмана похитили около 20 тысяч рублей у жительницы Змеиногорского района.Полиция устанавливает личности похитителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта. Фото: открытые источники (CC0).

Накануне днем 45-летней жительнице одного из населённых пунктов позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка, в котором обслуживается потерпевшая. Она сообщила, что с карты потерпевшей якобы происходит списание денег. Для блокировки карты необходимо сообщить поступающие в смс-сообщениях пароли. Владелец карты выполнила все действия, которые предложила сделать ей неизвестная. После этого с карты исчезли около 20 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

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