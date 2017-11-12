Алтайские полицейские разыскивают похитивших деньги "сотрудников банка"

Накануне днем 45-летней жительнице одного из населённых пунктов позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка, в котором обслуживается потерпевшая. Она сообщила, что с карты потерпевшей якобы происходит списание денег. Для блокировки карты необходимо сообщить поступающие в смс-сообщениях пароли. Владелец карты выполнила все действия, которые предложила сделать ей неизвестная. После этого с карты исчезли около 20 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.