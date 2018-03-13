На Алтае женщина спасла знакомую, которую душили шнурком

В Республике Алтай 47-летнего Виктора Борисова обвиняют в покушении на убийство. Он душил свою сожительницу. Женщину спасла знакомая, которая увидела происходящее, сообщает СУ СКР по региону.
В конце октября 2017 года обвиняемый дома выпивал вместе с сожительницей. Во время застолья мужчина позвал потерпевшую на улицу. Там он схватил ее за куртку, волоком вытащил за ограду дома и начал душить шнурком, который был в капюшоне ее куртки.
Вскоре женщина перестала дышать. В тот момент на улицу вышла знакомая пострадавшей, которая оттолкнула мужчину. После этого женщина сделала искусственное дыхание и спасла потерпевшую.
Злоумышленник не признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.
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