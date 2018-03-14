В Барнауле вынесли приговор охраннику по делу о драке в баре "Сибирский трактир"

Обоих подсудимых обвиняли по ч. 3 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека группой лиц"). Предполагалось, что приговор начнут выносить 13 марта в 12 часов. Однако судья перенес дату оглашения приговора на 8 часов 14 марта, поскольку не успел его написать.

В итоге действия Олега Сусорева переквалифицировали на причинение вреда здоровью средней тяжести и назначили 5 лет лишения свободы условно с выплатой 100 тыс. рублей потерпевшему. Мурада Гасанова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и назначили 4 года колонии общего режима с выплатой 200 тыс. рублей потерпевшему.

Адвокаты осужденных пока не знают, будут ли обжаловать вердикт и обсуждают этот вопрос со своими подзащитными. Однако, по их мнению, приговор с учетом переквалификации вынесли намного более суровый, чем в среднем по статистике.

Что произошло?

Ранее altapress.ru публиковал подробный разбор позиций сторон этого дела. По данным следствия, ночью 8 октября 2016 года охранник клуба CocoBongo Олег Сусорев отправился в соседний бар "Сибирский трактир", где в ходе конфликта избил посетителя Юрия Подольского.

Другой посетитель бара, Мурад Гасанов, сначала держал потерпевшего, помогая охраннику, а затем с помощью борцовского приема перекинул мужчину через себя на кафельный пол.

Юрий Подольский получил тупую травму живота и грудной клетки, компрессионные переломы в грудном отделе позвоночника, ушиб затылка и сотрясение мозга средней тяжести.

По версии обвинения, конфликт между Сусоревым и Подольским возник после того, как последний подошел к охраннику спросить адрес заведения, чтобы вызвать такси.

Версия защиты

Подсудимые и их адвокаты утверждали, что драка произошла между охранником бара "Сибирский трактир" Александром Ж., и потерпевшим. Гасанов пытался пресечь их конфликт, оттаскивая Подольского, а Сусорев в момент драки был на своем рабочем месте, в клубе CocoBongo. В "Сибирский трактир" парень подошел уже после случившегося, поскольку официантка бара попросила его помочь остановить драку.

Бывший охранник "Сибирского трактира" Александр Ж. написал явку с повинной в полиции, там ее приняли и зарегистрировали. Но в деле его признания в итоге не оказалось: следователь посчитала, что это самооговор под давлением. На суде он фигурировал как свидетель и подтвердил свои показания, но их расценили как "реализацию права обвиняемого на защиту".