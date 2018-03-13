Охранника барнаульского клуба хотят посадить за драку, к которой он может быть непричастен

Позиция обвинения и потерпевшего

По данным следствия, драка произошла в баре "Сибирский трактир" по адресу Павловский тракт, 275а. Ночью 8 октября 2016 года охранник соседнего клуба CocoBongo Олег Сусорев оставил свое рабочее место и отправился в бар, где в ходе конфликта ударил по голове 32-летнего Юрия Подольского. От удара потерпевший упал на ягодицы, а затем на колени. В это время его поднял и стал держать за подмышки посетитель бара Мурад Гасанов. После этого Сусорев еще раз ударил Подольского по голове, а Гасанов применил борцовский прием — перекинул потерпевшего через себя, отчего тот упал спиной на кафельный пол.

Юрий Подольский получил тупую травму живота и грудной клетки, компрессионные переломы в грудном отделе позвоночника, ушиб затылка и сотрясение мозга средней тяжести.

По версии обвинения, конфликт между Сусоревым и Подольским возник после того, как последний подошел к охраннику спросить адрес заведения, чтобы вызвать такси. Сам Подольский утверждает, что Сусорев выгонял его из заведения и выражался нецензурной бранью.

Позиция защиты

По версии адвокатов подсудимых, драка произошла между охранником бара "Сибирский трактир" Александром Ж., и потерпевшим. Гасанов пытался пресечь их конфликт, а Сусорева на месте преступления не было вовсе. В момент драки он был на своем рабочем месте, в клубе CocoBongo, а в "Сибирский трактир" подошел уже после случившегося вместе со своим начальником по просьбе официантки бара (у заведений на тот момент был один хозяин, и сотрудники помогали друг другу в нештатных ситуациях).

По мнению защиты, Подольский первым начал конфликт: дал пощечину охраннику, за что тот побил его. Участие в драке Гасанова ограничивается тем, что он оттащил Подольского от Александра Ж. и отпустил руки, после чего потерпевший упал на пол.

Бывший охранник "Сибирского трактира" Александр Ж. написал явку с повинной в полиции, там ее приняли и зарегистрировали. Но в деле его признания в итоге не оказалось: следователь посчитала, что это самооговор под давлением.

В беседе с altapress.ru мужчина подтвердил, что именно он участвовал в драке. С места происшествия Александр сразу же скрылся, потому что потерпевший, по его словам, "нарывался" на дальнейший конфликт, а ему не хотелось продолжать.

Противоречия и нестыковки

Из всех свидетелей обвинения на Олега Сусорева как на участника драки указали только две женщины, одну из которых следствие засекретило. Остальные видели мужчину уже после драки. У адвокатов и подсудимых есть претензии к этим двум свидетельницам, на чьих показаниях построено обвинение. Так, они указали суду на то, что женщины не смогли описать место преступления, а также постоянно путались, рассказывая о драке и ее участниках.

Сам потерпевший также путался в показаниях, речи про бросок изначально вообще не было, говорят адвокаты. Эта версия появилась намного позже, после того, как, по словам Подольского, у него "прошла амнезия" после сотрясения. Кроме того, он обвинил Сусорева в избиении только через 8 месяцев после начала следствия.

Одна из свидетелей обвинения рассказала, что в версии про бросок убедилась после того, как этот прием ей продемонстрировал 8-летний брат, который посещает секцию борьбы. Кроме того, на суде женщина призналась, что ее показания, данные на следствии, не совсем правдивы, и она их не читала.

В итоге свидетель заявила под протокол, что после драки парни сразу ушли и пришла уборщица, а затем "пришли другие мальчики в кепках и футболках CocoBongo, и они не причиняли вред потерпевшему". Прокуратура сочла эти показания результатом давления защиты на свидетеля.

Официантку, которая позвала Сусорева на помощь, следствию найти не удалось. Однако то, что он действительно ушел из заведения после драки, подтвердил управляющий клуба: в "Сибирский трактир" они пришли вместе. Ему вторит и напарник обвиняемого. Однако прокуратура критически отнеслась к их показаниям, поскольку эти люди, по мнению обвинения, заинтересованы в оправдании своего коллеги.

Не понравился адвокатам и тот факт, что потерпевший не подтвердил свои показания на следствии, и заявил, что будет говорить правду в суде. Есть претензии у защиты и к сумме иска: 700 тысяч рублей за моральный вред и на лечение в Белокурихе. В деле траты потерпевшего на лечение ограничиваются в разы меньшей суммой.

Больше всего сторону защиты возмутили действия следователя, которая не поместила в дело явку с повинной, а на все претензии ответила, что ее "поджимают сроки", а "суд во всем разберется".

Обвинение считает показания своих основных свидетелей, в том числе засекреченной, правдивыми и последовательными. А вот к показаниям охранника Александра Ж. и к его явке с повинной у прокуратуры оказались претензии. Так, он рассказывал, что наносил удары слева, а у потерпевшего травмы локализовались справа. Также он не видел крови на полу, а ее видели все свидетели. По мнению адвокатов, кровь могла появиться позже, а охранник мог ее не видеть, поскольку после драки сразу сбежал.

"Если бы имелись основания, явка была бы в деле", — заключила прокурор. По мнению обвинения, у экс-охранника есть проблемы с деньгами, и он пришел с повинной в полицию по просьбе Сусорева, который пообещал ему заплатить за это.

Что хочет защита?

Адвокаты попросили Сусорева оправдать, а Гасанова либо признать невиновным, либо изменить квалификацию его действий на причинение вреда здоровью по неосторожности, если суд решит, что он мог нанести травму потерпевшему, когда разнимал драку.

Цитата

Олег Сусорев,

подсудимый:

Я его пальцем не трогал, я даже драки не видел, клянусь здоровьем сына. Я проходил по делу как свидетель, поэтому не предпринимал никаких действий. А когда через восемь месяцев внезапно стал обвиняемым, то естественно начал искать реального виновника. Да, я знал, кто бил Подольского, но не хотел говорить об этом следствию, думал, он сам придет и сознается. А оказалось, Александр все это время работал на вахте. А то, что он путался в показаниях — так ведь много времени прошло.

Если приговор не устроит подсудимых, у них будет шанс обжаловать его в вышестоящих инстанциях: краевом и Верховном судах.