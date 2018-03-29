На Алтае женщина от скуки рассказала полицейским, что ее подруга убила мать

Женщина выпивала со своими друзьями и ей стало скучно. Чтобы развеселить себя, она позвонила в дежурную часть полиции и сообщила об убийстве. Злоумышленница рассказала, что ее подруга убила мать. Жительница Рубовска также хотела узнать, как быстро к ней приедут полицейские

Злоумышленницу приговорили к лишению свободы на 1 год условно с таким же испытательным сроком.