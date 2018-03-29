На Алтае женщина от скуки рассказала полицейским, что ее подруга убила мать

В Рубцовске местную жительницу осудили за заведомо ложный донос об убийстве, сообщает прокуратура Алтайского края.
Женщина выпивала со своими друзьями и ей стало скучно. Чтобы развеселить себя, она позвонила в дежурную часть полиции и сообщила об убийстве. Злоумышленница рассказала, что ее подруга убила мать. Жительница Рубовска также хотела узнать, как быстро к ней приедут полицейские
Злоумышленницу приговорили к лишению свободы на 1 год условно с таким же испытательным сроком.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.