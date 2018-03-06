На Алтае мужчина попросил приятеля обменять телефон на выпивку, а потом обвинил в краже

В Республике Алтай 32-летнего сельчанина обвиняют в ложном доносе, сообщает ГУ МВД региона.
В ноябре прошлого года обвиняемый выпивал вместе с приятелями. Когда у знакомых кончилось спиртное и деньги, сельчанин передал своему приятелю телефон и попросил обменять его на алкоголь. Мужчина выполнил просьбу, а позднее его обвинили в краже.
За ложный донос злоумышленнику грозит лишение свободы до 2 лет. Материалы дела с обвинительным заключением направили в прокуратуру.
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