На Алтае рецидивист в гостях у дамы порезал шею знакомому

В республиканскую больницу Горно-Алтайска доставили раненого 36-летнего жителя Усть-Кана с порезанной шеей. Как оказалось, рану мужчине нанес его знакомый, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В больнице полицейские узнали, что потерпевший недавно освободился из колонии и вместе со своим 35-летним приятелем, который также был ранее судим, решили навестить даму.
В гостях они выпили, а во время посиделок вспыхнула ссора. Во время перебранки один из приятелей схватил нож и полоснул им по горлу недавно освободившегося знакомого. После этого злоумышленник скрылся. А хозяйка квартиры, опасаясь за жизнь гостя, вызвала медиков.
Вовремя доставленный в больницу сельчанин, к счастью, выжил.
Полиция разыскивает подозреваемого.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.