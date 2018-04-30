На Алтае рецидивист в гостях у дамы порезал шею знакомому

В больнице полицейские узнали, что потерпевший недавно освободился из колонии и вместе со своим 35-летним приятелем, который также был ранее судим, решили навестить даму.

В гостях они выпили, а во время посиделок вспыхнула ссора. Во время перебранки один из приятелей схватил нож и полоснул им по горлу недавно освободившегося знакомого. После этого злоумышленник скрылся. А хозяйка квартиры, опасаясь за жизнь гостя, вызвала медиков.

Вовремя доставленный в больницу сельчанин, к счастью, выжил.

Полиция разыскивает подозреваемого.