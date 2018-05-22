В Алтайском крае пьяный мужчина угрожал фельдшерам ножом

Вчера, 21:02.
Происшествия

В Тюменцевском районе мужчину осудили за угрозу убийством фельдшерам скорой медицинской помощи, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь". Фото: Михаил Хаустов.

По данным ведомства, 26 марта пьяный мужчина обратился за помощью в Тюменцевскую ЦРБ. Он сидел в диспетчерской и достал из кармана куртки складной нож. Злоумышленник стал размахивать лезвием в сторону фельдшеров и угрожал убийством.

Мужчина признал свою вину. Злоумышленника приговорили к 150 часам обязательных работ.

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