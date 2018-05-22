В Алтайском крае пьяный мужчина угрожал фельдшерам ножом

По данным ведомства, 26 марта пьяный мужчина обратился за помощью в Тюменцевскую ЦРБ. Он сидел в диспетчерской и достал из кармана куртки складной нож. Злоумышленник стал размахивать лезвием в сторону фельдшеров и угрожал убийством.

Мужчина признал свою вину. Злоумышленника приговорили к 150 часам обязательных работ.