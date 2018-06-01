Барнаулец напал на отца и таксиста с оружием, а потом угнал автомобиль скорой помощи

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Барнаула, который причинил своему отцу телесные повреждения, а также угнал автомобиль скорой помощи, сообщает СУ СКР региона.
Во время предварительного следствия установили, что ночью 19 января мужчина приехал на такси домой к родителям в село Санниково Первомайского района. Пьяный злоумышленник несколько раз ударил отца ножом и молотком, причинив здоровью вред средней тяжести. Сына остановила мать, которая и вызвала медиков.
После этого злоумышленник решил угнать автомобиль такси Hyundai Solaris, на котором приехал. Мужчина нанес водителю несколько колото-резанных ран. Потерпевший вышел из машины, а барнаулец попытался уехать, но не смог завести автомобиль.
Вскоре мужчина заметил медиков и вытянул водителя из салона "скорой". Злоумышленник сел за руль и уехал. Вскоре его задержали полицейские.
Кроме того, установили причастность мужчины к применению насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении стажера полицейского поста.
— Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов мужчина страдал и страдает хроническим психическим расстройством, и в период совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — отмечают в ведомстве.
По данным специалистов, мужчина по своему психическому состоянию нуждается в лечении в психиатрическом стационаре. В суд направили уголовное дело о применении к злоумышленнику принудительной меры медицинского характера.
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