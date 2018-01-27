На Алтае после драки рабочих одному из них удалили селезёнку

25 января в столярном цехе между двумя рабочими произошла ссора. Предварительно, мужчина 1979 года рождения ногой в берцах ударил своего коллегу 1998 года рождения. После удара молодому человеку стало плохо, его госпитализировали. После проведенной операции у потерпевшего была удалена селезенка.

Свою вину подозреваемый изначально отрицал, но после предъявленных полицейскими доказательств, признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении краевого главка МВД.