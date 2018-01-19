На Алтае сын избил отца и вызвал "скорую"

В Республике Алтай в больницу доставили 64-летнего мужчину. По предварительной информации, его избил собственный сын, сообщает ГУ МВД региона.
Родственники выпивали в одном из домов в селе Шебалино. Отец поссорился с сыном, началась драка. Мужчина несколько раз ударил отца по телу и голове. После этого, испугавшись за здоровье родственника, позвонил медикам.
Подозреваемый признал свою вину. Полицейские проводят проверку.
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