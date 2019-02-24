В МВД рассказали подробности «пьяного падения внедорожника» с моста в Белокурихе

Водитель решил скрыться, увеличив скорость. Не доезжая до моста через реку Белокуриха, водитель внедорожника не справился с управлением и съехал в кювет, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.
В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser 200 и пассажир не пострадали. Автомобилю причинен значительный ущерб.
Сотрудники ДПС помогли выбраться из автомобиля пассажиру и водителю.
В отношении водителя, мужчины 1987 года рождения, прибывшего в Белокуриху из Новосибирска, сотрудниками Госавтоинспекции оформлен протокол административного производства по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Нарушитель доставлен в отдел полиции Белокурихи.
По факту ДТП ведется проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.