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Происшествия

В МВД рассказали подробности «пьяного падения внедорожника» с моста в Белокурихе

24 февраля в 02:07 в ходе несения службы на улице Славского в Белокурихе, сотрудники ГИБДД пытались остановить внедорожник Toyota Land Cruiser 200, включив сигнально-говорящее устройство и проблесковые маячки.

В Белокурихе иномарка упала с моста.
В Белокурихе иномарка упала с моста.
vk.com/ugtclub

Водитель решил скрыться, увеличив скорость. Не доезжая до моста через реку Белокуриха, водитель внедорожника не справился с управлением и съехал в кювет, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser 200 и пассажир не пострадали. Автомобилю причинен значительный ущерб.

Сотрудники ДПС помогли выбраться из автомобиля пассажиру и водителю.

В отношении водителя, мужчины 1987 года рождения, прибывшего в Белокуриху из Новосибирска, сотрудниками Госавтоинспекции оформлен протокол административного производства по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Нарушитель доставлен в отдел полиции Белокурихи.

По факту ДТП ведется проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.

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