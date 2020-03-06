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Происшествия

В МВД сообщили о росте числа поддельных банковских карт

Подделывать банковские карты в России стали на 57,2% чаще в 2019 году, сообщили в МВД.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Растет число преступлений в сфере мошенничества в целом — на 14% за год.

Таких противоправных действий в 2019-м было совершено 219 тыс., пишет РИА Новости. В том числе злоумышленники подделывали штампы и печати чаще на 15,3%, чем в 2018 году, и чаще проворачивали преступные схемы в сфере автострахования — на 26,7%.

В России прослеживается тенденция перемещения преступлений в сферу мошенничества, сейчас таких деяний — 10,8% от общего числа правонарушений, пишет news.ru. Более половины из них осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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