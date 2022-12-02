2 декабря
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Происшествия

В надежде «легких» денег: в распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула

В Барнауле у двух молодых людей полицейские изъяли из незаконного оборота в общей сложности чуть более 45 граммов синтетических наркотических веществ. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула
В распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула
ГУ МВД по Алтайскому краю

У 18-летнего парня обнаружено 39 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения. Они были подготовлены для последующего сбыта.

Также проведен осмотр у его 19-летнего товарища. По месту его жительства изъяты свертки с наркотическим средством.

По установленной информации, один из задержанных учится в одном из вузов краевой столицы. Второй молодой человек нигде не обучается и официально не работает.

Закладчиками они устроились в один из нелегальных интернет-магазинов в надежде заработать «легкие» деньги.

О способе дохода фигурантов их родственники не подозревали.

В отношении двух подозреваемых молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По санкциям данной статьи им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Барнауле задержали закладчицу наркотиков в сложном финансовом положении.

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