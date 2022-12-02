В надежде «легких» денег: в распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула

У 18-летнего парня обнаружено 39 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения. Они были подготовлены для последующего сбыта.
Также проведен осмотр у его 19-летнего товарища. По месту его жительства изъяты свертки с наркотическим средством.
По установленной информации, один из задержанных учится в одном из вузов краевой столицы. Второй молодой человек нигде не обучается и официально не работает.
Закладчиками они устроились в один из нелегальных интернет-магазинов в надежде заработать «легкие» деньги.
О способе дохода фигурантов их родственники не подозревали.
В отношении двух подозреваемых молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По санкциям данной статьи им может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Барнауле задержали закладчицу наркотиков в сложном финансовом положении.
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