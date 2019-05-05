В Нагорном парке Барнаула на припаркованный автомобиль упало дерево

Происшествие случилось в одиннадцатом часу вечера 4 мая — на легковую машину в Нагорном парке упала береза. Об этом сообщил паблик Barnaul22.

Участник событий рассказал подробности. Мужчина приехал на прогулку по набережной вместе со своей мамой и девушкой. Мама инвалид второй группы, но, по словам мужчины, свободных мест на парковке для инвалидов не было.

Люди вышли из машины и отошли метров на 200, потом услышали громкий хлопок и звук сигнализации. Вернулись к автомобилю и увидели, что на нем лежит дерево. У его владельца поднялось давление, пришлось вызвать скорую помощь. По словам мужчины, машина у него первая, поэтому он за нее сильно переживает.

Медицинская помощь потребовалась и его маме. Теперь владелец автомобиля задается вопросом, насколько безопасно гулять горожанам в общественных местах, ведь дерево могло упасть на машину и в тот момент, когда в ней сидели люди.