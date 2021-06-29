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Происшествия

В небе над Новосибирском опасно сблизились пассажирские самолеты

В международном аэропорту Новосибирска (Толмачёво) произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях.

Самолет
Самолет
CC0

По предварительным данным Airbus 320 (рейс «Кемерово-Новосибирск») и Boeing 737 («Симферополь-Новосибирск») сблизились на расстоянии 4 км.

Это недопустимо по нормативным документам.

Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте объявило проверку, пишет Тайга.инфо.

Ранее частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing над московским аэропортом. Тогда бизнес-джет Bombardier Challenger 600 во время взлета не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, тем самым превысив разрешенный эшелон в 2 тысячи метров.

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