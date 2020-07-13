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Происшествия

В «неочевидном» удушении алтайского сельчанина подозревают двух жителей соседнего региона

Тело 59-летнего жителя Крутихинского района было обнаружено 10 июля 2020 года в надворной постройке его жилого дома, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Новосибирской области.

Кабель.
Кабель.
СС0.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, днем 10 июля 2020 года в одном из сел Крутихинского района нигде не работающий и ранее неоднократно судимый обвиняемый зашел на территорию дома, где встретил ранее незнакомого мужчину.

В процессе разговора между ним и хозяином дома произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину несколько ударов руками, а затем задушил его электрическим кабелем.

После 52-летний обвиняемый и его 47-летняя сожительница проникли в дом, но денег не нашли и скрылись с места преступления.

СУ СК подчеркивает, что несмотря на то, что убийство было совершено «в условиях неочевидности», следователям и оперативным сотрудникам полиции удалось раскрыть особо тяжкое преступление по «горячим следам» и установить подозреваемых.

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