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Происшествия

В Нижегородской области водитель снегохода не заметил пешехода и сбил его насмерть

Трагическое ДТП произошло в Богородском районе Нижегородской области, сообщает новостной сайт «Тараканн». По информации регионального УГИБДД, в этой аварии погиб человек

Снегоход. Зима.
Снегоход. Зима.
pixabay.com.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 января на трассе Богородск — Афансьево — Куликово. Водитель снегохода наехал на человека, идущего по краю проезжей части. В результате аварии он скончался на месте.

Тем временем, в Нижегородской области ухудшается погода. Еще 16 января региональная Госавтоинспекция предупредила автолюбителей о сложной дорожной ситуации, в условиях которой следует воздержаться от сложных маневров. Кроме того, выбирать такие скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в снегопад и метель.

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